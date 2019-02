Azc'er steekt medebewoner in Delfzijl: 'Wonderwel kwam het mes niet dieper'

Dat deed hij met een mes in diens schouder. Daarna sloeg hij hem met een aluminium staaf meerdere malen op zijn hoofd.

De van oorsprong Turkse verdachte verklaarde op zitting dat hij zich met een mes moest verdedigen tegen het latere slachtoffer.

Mes en staaf

De steekpartij was het gevolg van een ruzie over een kamerdeur, na een reeks van incidenten in het azc tussen beide mannen. Voor de verdachte was op die dag in juni de maat vol. Hij greep een mes uit zijn kamer en een aluminium staaf. Hij liep met de wapens op het latere slachtoffer af, zwaaide ermee in de lucht, en maakte volgens getuigen steekbewegingen richting het slachtoffer.

Messteek in schouder

Het mes kwam in de schouder van het slachtoffer terecht, met een snijwond tot gevolg. Als de man de messteek niet had afgeweerd, was de kans groot geweest dat hij in zijn hals geraakt zou zijn. Daarom vindt de officier poging doodslag bewezen.

'Wonderwel kwam het mes niet dieper in de schouder van het slachtoffer terecht.' Het bebloede mes werd door een getuige van de Delfzijlster afgepakt.

Maanden getreiterd

De verdachte beweerde al maanden door het slachtoffer te zijn getreiterd. Hij had zich moeten verdedigen. Zijn raadsman zei dat zijn cliënt uit noodweer had gehandeld. 'Het gaat hier om een snijwond, niet om een steekwond.'

Volgens getuigen zou de Delfzijlster hebben geroepen: 'Ik snij jullie kop er af' Officier van Justitie

Maar van noodweer was volgens de officier geen sprake. 'Steken kan ook een snijwond veroorzaken', zei hij. Volgens getuigen zou de Delfzijlster kort voor het incident hebben geroepen: 'ik snij jullie kop er af'.

Geen levensbedreigende wonden

Het slachtoffer hield geen levensbedreigende verwondingen aan de messteek over. Hij diende een schadevergoeding van 1125 euro in. De officier vindt dat de Delfzijlster dat bedrag moet betalen.

De verdachte heeft in Nederland geen strafblad. Hij zit nu acht maanden in voorarrest. Over twee weken is de uitspraak in deze zaak.