OM eist nu 21 maanden cel tegen echtpaar dat bejaarde vrouw uitkneep

Het paar beheerde de financiën van de inmiddels overleden vrouw. De advocaat-generaal sprak voor het Gerechtshof in Leeuwarden van 'een trieste zaak'.

Nagenoeg hele vermogen

Buurtbewoners trokken in oktober 2013 bij de wijkagent aan de bel. Zij vermoedden dat hun oude buurvrouw financieel werd uitgekleed door het stel.

De rechter stelde eind 2013 een curator aan, die de financiën van de vrouw doorlichtte. Het vermogen van de vrouw was nagenoeg verdwenen.

Laaghartig

De advocaat-generaal noemde de zaak ronduit stuitend. 'Deze verdachten hebben op een laaghartige wijze genoten van het vermogen van het slachtoffer.'

Het stel was gevolmachtigd, zeiden de verdachten tegen het Hof. Als gemachtigde mag je geen zaken met jezelf doen, antwoordde het OM. Beiden hebben zich alleen daarom al schuldig gemaakt aan strafbare feiten.

'Dure verjaardag'

Het stel bood naar eigen zeggen zorg en declareerde de uren. Voor 65 euro per uur gingen zij bijvoorbeeld een kopje theedrinken bij de hoogbejaarde vrouw.

Ook haar verjaardag werd op die manier volledig door hen verzorgd. Voor het doen van de boodschappen voor haar verjaardag en het serveren tijdens de visite rekenden zij acht uur. 'Een duur verjaardagsfeestje', zei de rechter.

Vliegtickets naar Italië

Ook kocht het paar vliegtickets naar Italië, waar het stel een huis bezit. Zelf konden zij die niet betalen.

In ruil voor de zorg aan de bejaarde vrouw haalden zij dit geld van haar rekening.

Korting vanwege oude zaak

De man en vrouw werden in 2014 verhoord. In 2016 veroordeelde de rechtbank in Groningen hen tot 22 maanden cel en het terugbetalen van het verdwenen geld.

Het OM eiste maandag in hoger beroep een iets lagere straf, omdat de zaak is verouderd. Justitie verlangt verder dat de verdachten ruim 262.000 euro terugbetalen, omdat dit illegaal is verdiend.

Beiden bleven op zitting bij hun onschuld. Hun advocaten pleitten voor vrijspraak.

Westerbork

Het stel werd aanvankelijk ook verdacht van het leegplunderen van de rekening van een vermogend stel uit Westerbork. Hier zou het gaan om acht ton. Vanwege te weinig bewijs besloot het OM destijds het paar niet strafrechtelijk te vervolgen.

De familie van dit Drents echtpaar startte een klachtenprocedure en wil dat deze verdachten ook in deze zaak worden vervolgd. Het Gerechtshof behandelt die klacht eind maart.

Het Hof doet op 11 maart uitspraak in de zaak van de Harense vrouw. Over de ontneming van de 262.000 euro volgt op 1 april een oordeel.

