Carnaval in 't Noorden: 'Op de dag van de optocht is bij mij de verf nog nat'

Zondag is de carnavalsoptocht van Kloosterburen. Tot die tijd is het spannend. Komt de wagen op tijd af? Breekt er niet onverwachts iets af? Of misschien is de wagen wel te groot voor de straten van Kloosterburen.

In de online-serie 'Most es Kieken' zoekt verslaggever Joyce Kranenborg de leuke maar ook opmerkelijke gebeurtenissen van het platteland op. De tweede reeks van de serie gaat over carnaval in 't Noorden.

De wagen zal niet snel te groot zijn, want het bestuur van carnavalsvereniging checkt de wagens nauwkeurig. Dat is voor de wagenbouwers wel even duimen. Want om nou zo vlak voor carnaval hele delen opnieuw te moeten maken, daar zit natuurlijk niemand op te wachten.

Controle

'We checken de uitstekende delen van de wagens voor het publiek', vertelt Henk Senneker van de Raad van Elf.

'Het publiek moet niet met de wagens in aanraking komen, dat is gewoon heel belangrijk. Gelukkig zijn hier nog nooit ongelukken gebeurd.'

Zenuwen

De komst van het bestuur maakt de wagenbouwers wel een beetje nerveus. 'Ja, het is controle', vertelt Thijs Gerdez. 'Ik word er wel een beetje zenuwachtig van, poeh.'

Gelukkig is er bij Thijs zijn wijk, de Hogeweg, niets afgekeurd.

In je uppie

Tijdens de optocht heb je de praalwagens, loopgroepen en einzelgängers. Eric Adema is een van die einzelgängers. En Adema voelt wat minder spanning dan de wagenbouwers. 'Ik ben vroeg dit jaar, normaal gesproken heb ik op de dag van de optocht de verf nog nat.'

Als einzelgänger loop je de optocht, zoals het woord al zegt, in je uppie. Adema vindt het niet eenzaam: 'Je bent alleen aan het bedenken en bouwen, maar tijdens de optocht heb je al die duizenden mensen aan de kant. Daar krijg ik een kick van.'

Jonge bouwers

Bij de wijk Willibrord is Pepijn Niewold wijkhoofd. De jongste wijk van Kloosterburen doet sinds vijf jaar mee aan de optocht. Door de jonge gemiddelde leeftijd bij de bouwers moet Niewold er flink aan trekken om de wagen op tijd af te krijgen. 'We hadden hier ooit een zithoek, maar daar werd het te gezellig van.'

Hier kun je de overige afleveringen van Most es Kieken bekijken. De eerste reeks van de serie gaat over schuurfeesten.