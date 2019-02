Zeilmeisje uit Usquert wil zichzelf en de wereldzeeën ontdekken

Door dat gegeven laat Woltjer zich niet uit het veld slaan. Ze is op zoek naar sponsoren en organiseert allerlei acties om geld in te zamelen. 'Ik ben bezig met een loterij en er komt een nieuwsbrief waar mensen zich tegen betaling voor kunnen aanmelden.'



Het gaat naast zeilen ook erg om je persoonlijke ontwikkeling: leren zelfstandig te zijn Lisabeth Woltjer - Zeilmeisje

School at Sea

Een ondernemende meid dus, deze scholiere van het Praedinius Gymnasium in Stad. Ze hoopt die schoolbanken straks in te ruilen voor een lesprogramma van School at Sea. Zij organiseren jaarlijks een reis van zes maanden voor jongeren in havo 4 en vwo 4/5. Op het schip gaan 35 leerlingen mee. Die krijgen bepaald geen luilekkervakantie.

'Het gaat daar naast zeilen ook erg om je persoonlijke ontwikkeling: leren zelfstandig te zijn en jezelf leren kennen. Je hebt twee dagen per week school en moet twee dagen wachtlopen op het schip. School moet je zelfstandig bijhouden, maar er zijn wel docenten aan boord om je te helpen.'



Toetsen aan boord

En ook haar huidige school zal moeten helpen om het avontuur niet in het water te laten vallen. De docent moet toetsen opsturen die Woltjer aan boord maakt en vervolgens terugstuurt.

'Het is best ingewikkeld, maar ze willen wel meewerken', zegt Woltjer.



Twee weken alleen zee om je heen. Dat lijkt me heel bijzonder Lisabeth Woltjer - Zeilmeisje

Geen land in zicht

Hoewel het geld nog niet binnen is, kan Woltjer het reisschema al dromen. Vol energie vertelt ze waar de reis haar zoal brengt.

'De reis begint in IJmuiden en via de Canarische Eilanden varen we naar de Kaapverdische Eilanden. Daar begint de oversteek van de Atlantische Oceaan, naar het eiland Dominica. Dat betekent twee weken alleen zee om je heen, zonder land in zicht. Dat lijkt me heel bijzonder. Na een rondtocht door de Cariben gaan we langs Panama. Daar doen we ook een reis over het land.'