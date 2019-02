Noordelijke politie krijgt eerste plaats delict-kamer van Nederland

Nieuwe digitale technieken moeten moord-, vermissings- en zedenzaken die nu op de plank liggen wegens gebrek aan aanknopingspunten naar een hoger niveau tillen.

Meer overzicht

'Vroeger werden alleen foto's gemaakt op een plaats delict, maar nu maken we filmpjes of gebruik van virtual reality om de omgeving in kaart te brengen', zegt Jitcia Tamminga, rechercheur van het coldcaseteam Noord-Nederland.

Ook moet de kamer zorgen voor meer overzicht in het onderzoek.

Eerste kamer van Nederland

Het ontwikkelen van de kamer staat nog in de kinderschoenen. Het team moet zelf het wiel uitvinden, omdat een dergelijke kamer in Nederland nog niet bestaat.

Wel wordt de plaats delict uitgebreid geanalyseerd als onderdeel van het onderzoek, maar een kamer die specifiek is ingericht om die plek in kaart te brengen, ontbreekt nog. Momenteel inventariseert het team welke partijen betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen van zo'n ruimte.

Goede proeftuinen

Cold cases lenen zich bij uitstek voor virtual reality. Met deze techniek wordt de plaats delict minutieus in 3D in kaart gebracht.

Ook zijn cold cases zaken die al langere tijd spelen. Daardoor lenen ze zich goed om nieuwe technieken op te ontwikkelen. Immers: de zaken zijn al oud en de gangbare informatie is bekend. 'De zaken zijn goede proeftuinen om zo'n nieuwe techniek op uit te proberen', zegt Tamminga.

Het team houdt zich bezig met 32 noordelijke cold cases. Achttien daarvan hebben een plaats delict in Groningen. Veel van deze zaken zijn inmiddels meer dan twintig jaar oud. Die zaken zijn nog niet allemaal gedigitaliseerd. Een arbeidsintensieve klus.

Overzicht bewaren

Mede daarom kan een PD-kamer, zoals de ruimte in politiejargon heet, goed van pas komen. 'We willen graag een kamer hebben waar we het overzicht bewaren', zegt Tamminga.

Denk dan aan foto's van de plaats delict of filmpjes. Maar ook een tip kan bijvoorbeeld omgezet worden in virtueel beeld, om zo te bepalen of het verhaal van de tipgever past in een scenario van het rechercheteam.

Plaats nog onbekend

Waar de kamer komt, is nog niet bekend. Tamminga en haar collega's zouden het praktisch vinden als die kamer in de buurt van hun werkplek in Groningen komt. 'Zodat we er makkelijk in en uit kunnen lopen.'

Het coldcaseteam hoopt dat de techniek later ook uitgebreid kan worden naar actuele zaken.

