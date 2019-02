Messenzwaaier bij Noorderplantsoen moet gedwongen naar kliniek

Een 51-jarige man uit Groningen die vorig jaar in Stad acht mensen bedreigde met een vleesmes en één persoon mishandelde, moet geen straf krijgen maar een jaar gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Dat eist het Openbaar Ministerie.

Volgens deskundigen handelde de man op 26 maart vorig jaar in een psychose. De ernstige bedreigingen kunnen de man daarom niet worden toegerekend.

De Stadjer werd aanvankelijk ook verdacht van poging tot doodslag, maar moet - wegens te weinig bewijs daarvoor - van dat feit worden vrijgesproken, aldus de officier van justitie.

'Dood, dood, dood!'

De Stadjer fietste op 28 maart 2018 door de Dierenriemstraat en de Kerklaan naar het Noorderplantsoen. Met een vleesmes uit eigen keuken in zijn hand schreeuwde hij 'dood, dood, dood!'. Daarmee joeg hij voorbijgangers de stuipen op het lijf.

Op de fiets slalomde hij zich een weg door het plantsoen en bedreigde met het mes twee medewerkers van de plantsoendienst, twee wandelaars en een willekeurige vrouw. Die schopte hij ook van haar fiets. Hij maakte daarbij stekende bewegingen met zijn mes, op krap een meter afstand van haar gezicht.

De acht slachtoffers verklaarden allen op dezelfde manier - met een mes - te zijn bedreigd. 'Ik kon me nét bukken, anders was ik geraakt', zei een slachtoffer.

Klemgereden en pepperspray

Van de acht bedreigde personen deden ook drie agenten aangifte tegen de man. Zij snelden toe nadat ze een melding hadden gekregen over de verwarde schreeuwer met een vleesmes in zijn hand. Ze reden de man uiteindelijk klem met hun dienstwagen.

Bij het uitstappen van twee agenten nam de Stadjer meteen een gevechtshouding aan. Daarop trokken agenten hun dienstwapen. Toen een derde agent uit de auto stapte, werd ook hij door de man bedreigd. De man kon worden overmeesterd door gebruik van pepperspray. Zodoende kon ook het mes van de man worden afgenomen.

Gestopt met medicijnen

De Stadjer heeft een geschiedenis met waandenkbeelden en is al jaren schizofreen. Vanwege de bijwerkingen van de medicijnen daartegen, was hij met innemen gestopt, zei de man tegen de rechters. 'En toen ging het mis. Ik was zwaar psychotisch'.

Er is volgens deskundigen een grote kans op herhaling als de Stadjer zijn medicatie niet neemt. 'Een opname in een forensisch psychiatrische kliniek voor een jaar, en pas daarna beschermd wonen', luidt het advies van de reclassering. Het Openbaar Ministerie neemt dat advies over.

Beschermde woonvorm

'Het moet niet zo zijn dat mijn cliënt een jaar lang gedwongen moet worden opgenomen, enkel om zijn medicatie te checken. Dat kan nu ook in een beschermde woonvorm', opperde de raadsvrouw van de Stadjer.



De man beloofde de rechters levenslang zijn medicatie in te nemen. 'Wat ik heb gedaan mag nooit weer gebeuren.'

De drie bedreigde agenten claimen afzonderlijk 450 euro voor geleden schade.



De rechtbank doet over twee weken uitspraak.