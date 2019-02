Volleybalbond niet van plan landstitel Lycurgus af te pakken

De bond ziet daar geen enkele aanleiding voor. Dat zegt woordvoerder Thijs Pietersen van de bond tegen Omroep Gelderland.

Verloren finale

Strikwerda was vorig seizoen coach bij Orion uit Doetinchem en deed de oproep nadat RTV Noord had bericht over bestuurlijke en financiële problemen bij Lycurgus. Hij verloor vorig seizoen met Orion in een bloedstollende finaleserie de strijd om het landskampioenschap.

'Ik heb natuurlijk geen inside information, maar ik vind het slecht en niet kloppen dat ze met zoveel schuld toch een zwik buitenlanders hadden, om maar kampioen te worden', stelde Strikwerda zondag.

Geen zaak

Woordvoerder Pietersen zegt dat de volleybalbond 'geen energie steekt' in een onderzoek naar het vorige seizoen. Lycurgus had toen een licentie en dat er dan gedurende het seizoen problemen ontstaan, is volgens hem geen zaak voor de Nevobo. Wel kijkt de bond kritisch naar een licentie voor komend seizoen. 'We staan in nauw overleg met Lycurgus.'

