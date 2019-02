RUG betaalt resterende Yantai-kosten zelf en omzeilt zo instemming U-raad

Afgelopen december werd duidelijk dat de universiteitsraad niet instemde met de zes ton die nog voor Yantai op de begroting was opgenomen. Die instemming bleef uit, omdat er volgens de raad dan belastinggeld naar Yantai zou gaan.

Het College van Bestuur moest daarom op zoek naar een ander potje om de kosten te dragen. Dat worden nu de private middelen; daar heeft de raad geen zeggenschap over.

Salariskosten

De universiteit moest begin vorig jaar de plannen voor een campus in de Chinese stad Yantai in de ijskast zetten, omdat de universiteitsraad te veel bezwaren had. Twee faculteiten hadden extra medewerkers aangetrokken die de campus in China moesten voorbereiden, waardoor de universiteit wel met salariskosten bleef zitten. In totaal een kleine zes ton.

Fracties in de universiteitsraad baalden dat ze moesten instemmen met geld dat al grotendeels is uitgegeven. Ook stelden ze dat er op deze manier belastinggeld aan een campus in het buitenland wordt besteed en dat mag niet van de minister.

Samenwerking

Het universiteitsbestuur bestrijdt dat. Van een Chinese campus is geen sprake meer; de universiteit onderzoekt alleen nog of kleinschalige samenwerking in China mogelijk is. Dat zou wel mogen met belastinggeld.

Omdat de U-raad niet akkoord ging, kiest het bestuur nu voor private middelen.

Onderzoek klaar

Donderdag presenteert Leendert Klaassen aan de U-raad zijn onderzoek naar de verantwoording van uren die zijn gebruikt om de campus in Yantai op te zetten. De onderwijsinspectie doet verder nog onderzoek naar de herkomst van de private middelen die de RUG aan China heeft uitgegeven.

De inspectie wil kijken of deze private middelen ook daadwerkelijk privaat zijn en niet zijn betaald uit publieke middelen. Het is nog niet bekend wanneer dit onderzoek klaar is; de inspectie wilde sowieso het onderzoek van Klaassen afwachten.

DAG

Aanleiding voor de onderzoeken waren de bevindingen van Jasper Been van de studentenbeweging DAG.

Hij stelde dat de RUG publieke middelen heeft aangemerkt als privaat geld. Ook zou de universiteit niet alle uren die aan Yantai zijn besteed hebben geregistreerd.

