'Al moet ik uit een vliegtuig springen, voor je kind doe je alles'

De 6-jarige Geuko laat zich voor vertrek nog even voorlezen (Foto: RTV Noord)

Er schijnt voor de familie Van Lang in Winschoten licht aan het einde van de pikdonkere tunnel. Vader Gert Jan en zoon Geuko nemen woensdagmiddag het vliegtuig naar Amerika. Het doel: de 6-jarige jongen weer zelfstandig laten ademen.

De komende twee maanden moet Geuko dagelijks urenlang revalideren.

Verlamd

In de zomer van 2016 raakt Geuko door een virusinfectie plotseling verlamd. 'Wij hebben zo vaak nachtmerries gehad dat Geuko tussen zes plankjes zou liggen. Hij lag alleen in een isoleerkamer, overal waren slangen en kabels en hij kon niet praten. Dat was mijn eerste breekpunt', zegt Gert Jan zichtbaar geëmotioneerd.

De tweeënhalf jaar die volgen staan in het teken van diepe dalen. Vader en Geuko vertrekken naar een ziekenhuis in Duitsland en zijn negen maanden verwijderd van moeder Gerda en kleine broertje Gijs. Geen arts weet wat hij met de ziekte van Geuko aan moet en een speciale behandeling in Amerika wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.

'Je bent blij met twee gezonde kinderen, maar door zo'n stom virus staat je leven op zijn kop', zegt Gert Jan.

Zware tijd



De ziekte van Geuko heeft een flinke impact op het leven van beide ouders. Zij raken werkloos en komen in financiële problemen. Gert Jan: 'Wij hebben elkaar al die maanden niet gezien. Het doel is hetzelfde, maar de weg er naartoe is anders. Alles wordt opgeslokt door het hele gebeuren om Geuko.'

Ook Gerda begrijpt niet zo goed hoe zij die jaren door zijn gekomen. 'Als wij van tevoren wisten wat ons te wachten stond, dan hadden we dat niet vol kunnen houden. Maar elke keer was het weer afwachten. Het is maar goed dat het zo gelopen is en dat wij het van tevoren niet wisten.'

Gert Jan: 'Wij staan in de overleefmodus. Maar al moet ik uit een vliegtuig springen, je doet alles voor je kind.'

Geld nodig



Geuko kan niet zelfstandig ademen en is nog steeds deels verlamd. Met zijn linkerhand kan hij bewegen, zijn rechterhand functioneert minder goed. Gert Jan: 'Hij kan met rechts wel met moeite iets vastpakken, maar dat kan hij moeilijk loslaten.'

Een speciale behandeling in Amerika, die ervoor moet zorgen dat Geuko weer zelfstandig kan ademen en beter kan bewegen, kost tonnen. En dat geld heeft het gezin niet.

Tientallen inzamelingsacties volgen, net als mediaoptredens om de situatie van Geuko bekender te maken. Uiteindelijk krijgt het gezin een uitnodiging van De Wereld Draait Door, omdat Geuko meedoet aan het tv-programma Je Geld of Mijn Leven.

Vier deelnemers in het programma hebben een behandeling nodig, maar hebben zelf niet het geld om dat te bekostigen. Binnen een dag na de uitzending hebben alle deelnemers het benodigde bedrag binnen. Geuko kan naar Amerika.

Amerika

Woensdagmiddag stappen vader en zoon in het vliegtuig naar Amerika. Als alles loopt zoals verwacht, verblijven zij daar twee maanden. Gerda en Gijs blijven in Winschoten.

Gerda: 'Het is raar om achter te blijven, maar voor ons gevoel is dat de juiste keuze. Het blijft lastig. Maar Geuko functoneert het beste met één van ons erbij. Anders gaat hij ons ook tegen elkaar uitspelen, haha.'

Ik durf eigenlijk nergens op te hopen, wij zijn zo vaak op onze muil gegaan Gerda van Lang - moeder van Geuko

Verwachtingen



De reis naar Amerika brengt een dubbel gevoel met zich mee. Aan de ene kant is het hoopgevend, aan de andere kant staat het gezin aan de vooravond van een compleet nieuw, onbekend hoofdstuk. Na jaren vechten kunnen zij stiekem dromen over een gezond(er) kind.

Al is dat heel voorzichtige hoop, vertellen beiden. Gerda: 'Ik durf eigenlijk nergens op te hopen. De berichten van andere kinderen die de behandeling hebben gehad zijn goed, maar wij zijn zo vaak op onze muil gegaan. Die teleurstellingen zijn steeds weer gekomen.'

Gert Jan leeft op bij de gedachte dat Geuko wat zelfstandiger kan leven. 'Ik hoop dat hij straks een paar stapjes kan zetten. Als dat lukt, zijn wij al blij. Laat staan als hij zijn beide handen weer kan gebruiken. Wat voor veel mensen vanzelfsprekend is, is voor ons een groot goed.'

