'Zomerse' februaridag zet record: 'En het einde is nog niet in zicht'

Nog nooit eerder was het zo warm op 25 februari als vandaag. 'En het einde is nog niet in zicht. We hebben nog een paar mooie dagen voor de boeg', zegt weervrouw Harma Boer.

In de ochtenduren was het nog autoruiten krabben na een koude nacht, in de loop van de dag schoot het kwik de hoogte in. Het Groningse record voor de hoogste temperatuur in februari stond op 15,8 in Ten Post, vandaag werd het daar 16,5 graad. Verderop in het land werd het nog warmer.

Ook landelijk record

In De Bilt, waar het KNMI is gevestigd, werd het 17,5 graden. Het oude record stamde uit 1959 en bedroeg 17,3 graden. Sinds 1901 worden de metingen bijgehouden.

'Er kan nog sneeuw komen'

Het blijft overigens niet continu mooi weer, waarschuwt Harma. 'Ik denk dat het in maart en april nog raar weer kan worden, ook met sneeuw. Sneeuw kan nog tot ver in april. Ik kan me niet indenken dat dit zo doorzet. Maar we gaan niet meer schaatsen hoor.'

