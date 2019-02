Loppersum Vooruit stopt met gasdossier: 'We bereiken toch niets' (update)

De grootste politieke partij van de gemeente, Loppersum Vooruit, wil niets meer te maken hebben met het gasdossier. De oppositiepartij heeft naar eigen zeggen 'nul invloed' en steekt liever tijd in zaken waar de gemeente wel iets over te zeggen heeft.

Dat zei fractievoorzitter Geert-Jan Reinders maandagavond tijdens de raadsvergadering.

Het is de eerste lokale politieke partij in het aardbevingsgebied die de kont tegen de krib gooit als het gaat om het gasdossier.

Verandert niets

Volgens Reinders is het frustrerend. Het kost raadsleden veel tijd, terwijl ze er weinig tot niets mee bereiken. 'We mogen soms een mening hebben over uitgekookte plannen van de ministeries, maar onze inbreng verandert niets.'

Daarnaast heerst er onvrede over het nieuwe versterkingsplan. Loppersum hield eind vorig jaar vijftien infoavonden, waar 2.200 inwoners op afkwamen. Er waren vele tientallen vragen en kritiekpunten waar de gemeente en Nationaal Coördinator Groningen (nog) geen antwoord op konden geven.

'Mensen zijn recht tegenover elkaar komen te staan en er is veel gezelligheid verdwenen uit verschillende buurten', zegt Reinders.

Geen medewerking meer

De fractie gaat - op verzoek van de leden - vanaf nu niets meer zeggen over de gaswinning en de gevolgen daarvan.

'Ook zullen wij geen medewerking meer verlenen als het gaat om plannen die vanuit de ministeries door onze strot worden geduwd', zo laat Reinders weten.

'Jammer'

De andere politieke partijen schrikken van de ommekeer van Loppersum Vooruit. 'Het laatste wat je moet doen, is de handdoek in de ring gooien', zegt Leo van Esch (GroenLinks). 'Je moet tot het bittere eind alles eruit halen.'

VVD-raadslid Bert-Jan Huizing vindt het opmerkelijk dat Loppersum Vooruit hiermee een belangrijke afspraak van de raad schendt: 'We hadden in 2012 afgesproken dat we eensgezind zouden optreden in het gasdossier, om daar geen politiek van te maken. Ik vind het raar dat LV daar zomaar uit stapt, zonder ons daarover in te lichten.'

Huizing stemde als vertegenwoordiger namens de VVD regelmatig voor moties die (deels) tegen landelijke partijpolitiek in gingen, om als raad één signaal af te geven richting Den Haag.

Onverstandig

Burgemeester Hans Engels snapt waar de frustratie vandaan komt, maar hij vindt het onverstandig van de partij. Hij vraagt om het besluit te heroverwegen:

'Het is in het belang van de gemeente om voluit mee te blijven doen in het dossier. De afgelopen maanden waren topsport, maar de situatie is wel degelijk anders dan ik hier vier maanden geleden aantrof.'

Meepraten leefbaarheid

Loppersum Vooruit wil overigens nog wel meepraten over de verdeling van de 1,15 miljard euro vanuit het Nationaal Programma Groningen, om de leefbaarheid in het aardbevingsgebied te vergroten. De partij wil graag meedenken hoe dat geld wordt ingezet.

Update: aan het oorspronkelijke bericht zijn reacties van andere politieke partijen en de burgemeester toegevoegd.

