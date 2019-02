Sociaal Planbureau zoekt Groningers met een mening

Het Sociaal Planbureau Groningen wil via dit panel peilen hoe de Groningers denken over actuele onderwerpen, zoals leefbaarheid, veranderingen in de zorg en de gevolgen van de gaswinning.

Hulp voor beleidsmakers

De resultaten van het panel gebruiken de provincie en de Groninger gemeenten bij het bepalen en uitvoeren van hun beleid.

Deelnemers krijgen enkele keren per jaar een vragenlijst toegestuurd. Via een digitale nieuwsbrief worden ze geïnformeerd over de resulaten. Momenteel zijn er al vierduizend deelnemers.