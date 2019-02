Organisatoren Keetpop vinden het na acht edities welletjes

Muziekfestival Keetpop in Leermens is niet meer. De organisatoren zetten er na acht edities een punt achter. Ze zeggen het tweedaagse festival, dat altijd in juli werd gehouden, niet meer te kunnen combineren met hun privéleven.

De afgelopen jaren is het aantal festivalgangers zo gegroeid, dat het voor de organisatie wat te veel van het goede werd.

Zorgen en stress

'De energie die hiermee gepaard gaat, past niet langer bij de verschuivende prioriteiten van de organisatoren. De vriendengroep die het festival altijd met veel plezier organiseerde, wordt nu geconfronteerd met een nieuw stadium van het leven: mantelzorg, gezinsvorming en het opbouwen van een carrière. Dit combineren met het neerzetten van een festival levert zorgen en stress op en dat is nooit de bedoeling geweest', stellen ze in een persbericht.

De organisatoren noemen het 'jammer' dat ze een punt achter Keetpop moeten zetten. 'We hebben iets moois en unieks opgebouwd in ons dorp. (...) We hebben topartiesten op het festival gehad, waarvan een aantal Keetpop als start van een groeiende carrière heeft kunnen gebruiken.' Zo had hiphopformatie Wat Aans een hit met het nummer Trilploat, dat ze voor Keetpop maakten.

Geen opvolgers gezocht

De organisatoren zeggen bewust niet op zoek te zijn gegaan naar opvolgers: 'Het is ons kindje, dat gaan wij niet uit handen geven.' Ze hopen wel dat ze jongeren hebben kunnen inspireren om iets soortgelijks als Keetpop op te zetten.

