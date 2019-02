Ook Lopster raad snapt niets van versterkingsmodel

Het zogenoemde HRA-model vormt de basis voor het versterkingsplan voor het gebied. Daar was in Loppersum veel om te doen.

Nog veel onduidelijk

De gemeente organiseerde in totaal veertien bijeenkomsten waar meer dan tweeduizend inwoners op af kwamen. Er was veel kritiek, want mensen wisten na afloop nog steeds niet wanneer zij aan de beurt zijn en al helemaal niet of hun woning nou wel of niet versterkt hoeft te worden.

Ook de gemeenteraad deelt die kritiek én zorgen maandagavond. 'Het uitzicht op een veilig thuis raakt alleen maar verder uit beeld', zei Bé Prins (ChristenUnie) als eerste. 'Dit HRA-model is onnavolgbaar en onuitlegbaar. Des te meer nu blijkt dat metingen van het KNMI mogelijk niet betrouwbaar zijn.'

Ook Leo van Esch van GroenLinks is niet blij met de gang van zaken. Hij is bang dat er uiteindelijk heel weinig woningen versterkt gaan worden: 'Er dreigen op deze manier enorme kansen op het gebied van duurzaamheid verloren te gaan. Dit is een inefficiënte keuze.'

Genoeg gepraat

Toch gaf de gemeenteraad haar fiat aan het college van burgemeester en wethouders om door te gaan met het plan. De raad wil tempo maken: 'Er is genoeg gepraat, er moet wat gebeuren', aldus Van Esch.

Wethouder Pier Prins (CDA) staat ook niet achter het HRA-model, maar moet er wel mee werken om de versterking weer vlot te trekken. Hij snapt de frustratie bij omwonenden en raad: 'Bestuurlijk gezien is het dramatisch dat dit over inwoners wordt uitgestort.'

Ereschuld

Raadslid Bé Prins stelt daarom dat de overheid een ereschuld heeft aan de Groningers. Hij pleit voor een ruime duurzaamheidssubsidie voor alle woningen met aardbevingsschade: 'Geef hen ruimte om van het gas af te komen, ook als er niet versterkt hoeft te worden.'

In de gemeente Loppersum zouden dit kwartaal 162 panden geïnspecteerd moeten zijn. Of de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) dat voor 1 april gaat halen, is maar zeer de vraag. Volgens Prins gaan de opnames pas over enkele weken beginnen.

'Wij vinden het de hoogste tijd dat het nu wordt aangepakt en dat de aantallen gaan toenemen', aldus Prins.