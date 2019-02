Handtekeningen tegen bouw wisselwoningen in Loppersum

In het dorp komen nog eens veertig nieuwe wisselwoningen vanwege de versterking. Mensen moeten tijdens de werkzaamheden tijdelijk hun huis uit. Een van de beoogde locaties voor die woningen is de Wijmersweg.

Elke ochtend bouwlawaai

Middendorp woont aan de Zeedijken en heeft nu nog vrij uitzicht op de landerijen. Mogelijk niet lang meer.

'We werden onaangenaam verrast toen we hierover lazen. De afgelopen jaren werden we elke ochtend om kwart voor zeven wakker van grote machines die huizen in de buurt met de grond gelijk maakten. En er kwamen nog grotere machines voor de herbouw', zei Middendorp tegen de raad.

Weer een bouwput

De bewoners van de Zeedijken willen nu rust, want mogelijk moeten hun eigen woningen ook worden gesloopt en herbouwd.

'Dat zorgt voor onzekerheid en stress. En tot overmaat van ramp komen er mogelijk ook nog eens wisselwoningen. Weer een bouwput, nu achter onze huizen', zegt Middendorp.

Onderzoek naar beste locatie

De Wijmersweg is een van de vijf mogelijke plekken voor de bouw van de wisselwoningen, nadat inwoners 25 suggesties deden voor geschikte gebieden. De andere locaties liggen verspreid om het dorp heen.

De gemeente gaat de komende maanden onderzoeken welke plekken het meest geschikt zijn. Op één of twee locaties worden de wisselwoningen uiteindelijk gebouwd.

Pukkel

Raadslid Hans Warink van Loppersum Vooruit schaart zich achter de bewoners van de Zeedijken. De oppositiepartij is tegen de bouw van wisselwoningen op die plek. 'Dan zouden we onze prachtige entree ontluisteren met een pukkel', zei hij maandagavond.

Wethouder Pier Prins (CDA) liet weten rekening te houden met de zorgen uit de buurt. Burgemeester Hans Engels nam de verzamelde handtekeningen in ontvangst.

De Wijmersweg (locatie 3) is een van de vijf locaties die in beeld zijn voor de bouw van de wisselwoningen (Foto: gemeente Loppersum)

Lees ook:

- Versterking komt eraan: tientallen nieuwe wisselwoningen in Loppersum