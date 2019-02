Automobilist rijdt rechtdoor op rotonde en raakt gewond

Op de Blijhamsterweg bij Winschoten is maandagavond laat een automobilist met zijn auto van de weg geraakt. De bestuurder kwam vanaf de oostelijke ringweg en reed op de rotonde bij de Shell-pomp rechtdoor.

Hij kwam in de berm tot stilstand. De automobilist kon zelf uit zijn voertuig komen, en is daarna behandeld in de ambulance en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

De auto raakte licht beschadigd. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van het ongeval.