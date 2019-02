Donar-trio met Oranje onderuit in Polen

Polen was in Gdansk met 85-76 te sterk voor Oranje. Voor de wedstrijd was al duidelijk dat het team zich al niet meer voor het WK in China kon plaatsen.

Hammink was met Roeland Schaftenaar topscorer. Ze waren beiden goed voor twaalf punten. Voor Slagter zou het wel eens zijn laatste interland geweest kunnen zijn, hij kondigde afgelopen vrijdag min of meer zijn afscheid aan. In november begint de kwalificatie voor het EK van 2020.