Lopend Vuur: Banken? Ik stop mijn spaargeld wel in een ouwe sok.

Klanten moeten steeds meer betalen, bijvoorbeeld voor het ontvangen van papieren afschriften of verzendenveloppen. Uit het onderzoek blijkt ook dat ze vinden dat de dienstverlening steeds minder wordt.

Volgens de Consumentenbond wil twintig procent van de ondervraagden wel overstappen, maar deed de afgelopen twee jaar maar vier procent dat. Het merendeel vindt overstappen teveel gedoe. Zo krijg je bij het overstappen een nieuw rekeningnummer.

Sparen bij een bank levert de laatste jaren nauwelijks meer rente op.

Wat doe jij met je spaargeld? Of spaar je helemaal niet?

