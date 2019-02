Stad Groningen koploper in Noorden qua auto-inbraken

Van de 553 auto-inbraken vorig jaar in de provincie Groningen, vonden er 396 in de stad Groningen plaats. Dat blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer.

In totaal werden in Nederland 55.000 auto-inbraken geregistreerd door de politie. Dat betekent dat er iedere tien minuten een inbraak plaatsvond. Van de drie noordelijke provincies was de stad Groningen de plaats met de meeste auto-inbraken (396), dat is drie keer zoveel als in Leeuwarden (118).

Amsterdam spant de kroon, daar registreerde de politie 7576 auto-inbraken.

Volgens Independer hebben auto-inbrekers duidelijke voorkeuren. De zaken die het vaakst uit auto's worden gestolen zijn ingebouwde navigatiesystemen, autoradio's, spullen uit het dashboardkastje en overige auto-onderdelen zoals airbags, velgen en koplampen.