Tijdelijke woonwijk verrijst op Suikerunieterrein in Groningen

In 2030 worden de huizen weer afgebroken als het terrein voor andere zaken nodig is. In de tussentijd grijpt bouwconcern Van Wijnen de kans om te experimenteren met de duurzaamheid van de woningen. 'We kunnen de woningen op tien verschillende manieren verwarmen', vertelt Noor Wit, projectleider van Van Wijnen. 'Daarnaast gaan we de komende tijd mogelijk nog verschillende apparaten testen.'

Half jaar

Van Wijnen verhuurt de woningen aan mensen, die een tijdje in Groningen moeten wonen en/of werken. De huurders mogen maximaal een half jaar in de woning wonen. Daarna moeten ze er weer uit. 'Dat heeft er mee te maken dat het Suikerunieterrein eigenlijk geen woonbestemming heeft. Voor dit project hebben de woningen een hotelbestemming gekregen', legt Wit uit.

De woningen worden gemeubileerd opgeleverd en daardoor kunnen de huurders er zo in. De eerste bewoners kunnen in juli de woningen betrekken.

