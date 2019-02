Rondje Groningen: Hoever kom je met Fries in hartje Groningen?

In deze Rondje Groningen méérdere weekvlogs, de stad als waardeloos skatepark en het antwoord op de vraag: wat zegt die Friese dame nou op straat? Is dat Duits ofzo?

1) Hoe ver kom je in het Fries in Groningen?

WAT SEIST?! bij Omrop Fryslân zocht het uit. Zijn we een beetje Frysk proof? 'WAT MOST HEBBEN POPKE?

2) Leuk loopje langs gasthuizen

13,5 kilometer lopen langs de Groningse gasthuizen. Nico Swart haalde er voldoening uit, en deelt nu zijn route met iedereen.

3) Groningen, waardeloze skatestad

Colin Mooijman van OOGtv tekent namens Groningse skaters op: de stad is waardeloos voor skaters. 'Er is wel een beetje moeilijk de vinger op te leggen.'

4) Het studentenleven van Steef

De Groningse Student Steef neemt kijkers graag mee in haar studentenleven. In haar nieuwste weekvlog gaat ze naar de FC en maakt ze de stad onveilig in haar eerste rijles.

5) Gasbevingen in China

Het Groningen van China, noemt Eefje Rong County in het Chinese Sichuan. Daar gingen bewoners de straat op om te protesteren tegen gasbevingen.

6) Blokken in de lucht

Therapeutisch ontspannend naar gamebeelden kijken. Het kan, in de 250ste video van Groninger Jacques Blogger die een zweefkasteel maakt in Minecraft.

7) In het spoor van ProRail

Wat komt er allemaal bij kijken voordat de extra sneltrein tussen Groningen en Leeuwarden komt kijken? ProRail stuurde een Groningse en een Friese vlogger op onderzoek.

8) Deze. Reflectie.

Is. Prachtig.

9) Eva is sterker dan jij

Dat laat ze graag zien op Instagram. Tot groot genoegen van ruim 18.000 volgers!

Ook zij heeft een weekvlog trouwens - nu we toch bezig zijn.

10) Net even een andere restaurant-recensie

Stadsblog Sikkom geeft vaker beschrijvingen van nieuwe eettentjes in Groningen. Die zijn vaak kort en krachtig. Zou de schrijver dit keer hopeloos verliefd zijn geworden op de bediende?

11) Lekkere quote wel

Van een of andere spits die ooit stappen zette bij FC Groningen. Te vinden in het Topsportzorgcentrum.

