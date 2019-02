Laatste SMC050 zit erop: 'Ik hoop dat er een nóg toffer evenement komt'

Na zeven jaar, 130 sprekers en zestig edities, beleefde oprichter Jarno Duursma maandagavond de laatste SMC050 in MartiniPlaza in Stad. Samen met zo'n negenhonderd bezoekers - de grootste editie tot dusver. De trendwatcher kijkt tevreden terug

'Het is een beetje bitterzoet. Je moet soms dingen loslaten en afscheid nemen. Gisteren was zo'n moment. Je moet op een verjaardag weggaan als het nog hartstikke leuk is. Dat hebben we gisteren geprobeerd.'

Wijzer worden met Twitter en Facebook

Zo komt er een einde aan een reeks Groningse evenementen in MartiniPlaza, waarin technologische trends en de toekomst voortdurend onder de loep lagen. Maar zo begon het zo'n zeven en een half jaar geleden niet, in een kleine kantoorruimte aan de Oosterhamrikkade, onder de noemer Social Media Club Groningen.

'De intentie in 2011 was om een evenement neer te zetten waarin toen nog ondernemers wijzer konden worden op het gebied van sociale media, wat toen heel erg opkwam. Facebook kwam op, Twitter kwam op. Er was heel veel vraag. Daarvoor zag ik de behoefte in de markt. Maar dat is veranderd. Naar digitale trends, meer op de toekomst gericht.'

De mens behouden tussen de technologie

De laatste editie was er een van 'greatest hits'. Zeven sprekers die eerder al eens het SMC050-publiek toespraken, kregen zeven minuten de ruimte om de toekomst van hun vakgebied te schetsen. Dat gebeurde op de vlakken sociale media, 3D-printers, persoonlijke gezondheid (zoals FitBits en gezondsheidstrackers), organisaties, kunstmatige intelligentie, Blockchain en de mobiele telefoon.

Wat Duursma betreft waren de sprekers het er over eens. 'Vijf van de zeven hadden dezelfde boodschap. De smartphone, gaaf, maar houd ook het gesprek van gezicht tot gezicht. Technologie wordt steeds belangrijker, en we moeten heel goed kijken wat wij zoal doen als mensen, en hoe we dat behouden ten opzichte van de technologie.'

Hoe pakten Groningers het op?

Zijn de Groningse ondernemers en bezoekers al die jaren eigenlijk into nieuwe technologieën gebleken? 'Sommigen', zegt Duursma.

Noorderlingen zijn te behoudend. Sommige ondernemers komen pas in actie als ze de rook onder de deur zien komen Jarno Duursma - SMC050

'Je ziet duidelijk dat het staat of valt met persoonlijke interesse. Mensen vanuit het UMCG, Enexis, Martini Ziekenhuis kwamen bij mij en vonden het interessant, maar mensen die er niks mee hebben, kan je nog zo veel vertellen... die krijg je niet in beweging. Daarvoor zijn Groningers, noorderlingen van zichzelf te behoudend.

'Sommige ondernemers komen pas in actie als ze de rook van de brand onder de deur zien komen. Een trend moet zich eerst bewezen hebben, de urgentie moet helder zijn. Het is vaak eerst zien, dan geloven.'

'Ik vind daar iets mis mee', zegt Duursma. 'De ontwikkeling van technologie gaat zó snel. Daar zitten kansen bij, maar ook bedreigingen. Iemand kan iets slims met software doen waardoor jouw hele bedrijf wankelt. Heel spannend. Je kan denken de andere kant op te kijken, maar dan heb je na verloop van tijd wel een probleem. Dat moet je in de gaten houden. Maar die urgentie ontbreekt soms.'

Duursma: 'Die taak heb ik aangepakt. En vervuld... Ik heb dát verteld.'

Niet verder, en toch verder

SMC050, inclusief de online groep van 3800 ingeschreven mensen, houden er na deze avond mee op. Daarmee is het trendwatch- en netwerkevenement echt passé.

Duursma: 'Ik hoop dat het na twee of drie maanden naar iets toe kan gaan in Groningen wat nóg toffer is dan mijn eigen evenement.' Zelf zal hij geen inbreng bij hebben. 'Ik blijf wel spreker en adviseur voor bedrijven over trends, en ik zit erover te denken een podcast op te nemen over digitale technologie. Maar eerst even rust in de tent. Ik moet er ook in mijzelf afscheid van nemen.'

