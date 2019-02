Westerwolde lijkt leeg te lopen: hoe komt dat?

Tekst gaat verder onder grafiek



Het gaat om cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat per gemeente berekende hoeveel personen nou uit die gemeente vertrokken en hoeveel personen daar juist naartoe verhuisd zijn.

Westerwolde valt direct op. Het saldo daalt exponentieel: 10.204 meer mensen verhuisden uit Westerwolde, dan dat daar binnenkwamen. Dat is meer dan het dubbele dan het record uit 2016, toen het ging om ruim 4.200 mensen. En als je je dan bedenkt dat er in 2017 bijna 25.000 mensen woonden... Is de halve gemeente weggegaan?

Verklaring

Dat valt mee. De enorme stijging in 2018 komt voor het overgrote deel door nareizende asielzoekers. Volgens het COA Noord-Nederland komt deze groep niet meer in Veenhuizen binnen zoals voorheen, maar in Ter Apel. En dat ligt in de gemeente Westerwolde.

'Als je als asielzoeker in Ter Apel binnenkomt, dan word je direct ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dat geldt ook als je nareiziger bent. Binnen een paar dagen verhuizen die nareizigers weer naar het familielid dat al een verblijfsvergunning heeft en ergens in het land een woning heeft gekregen. En als dit niet het geval is, dan gaan ze naar een azc ergens anders in het land.'

Deze nareizigers blijven dus maar heel kort in Ter Apel. Maar omdat ze ingeschreven worden in het BRP, worden deze nareizigers dus wél meegenomen in de verhuiscijfers van het CBS.

Feitjes

Nog enkele verhuisfeitjes. Want wist je dat:

- Er voor het vierde jaar op rij meer mensen de (oude) gemeente Groningen verlaten dan er binnenkomen? Vorig jaar maakte RTV Noord hier een verhaal hierover, dat je hier kunt lezen ('Vertrek uit Stad het grootst in 30 jaar').

- Er 219 mensen meer naar Oldambt verhuisden dan dat eruit vertrokken. Dit is het hoogste positieve saldo sinds 1992.

- Het verhuissaldo in Pekela aan het verbeteren is? Sinds 2000 vertrekken er meer mensen uit Pekela dan er naartoe verhuizen, maar dit aantal is met 38 wel het laagst sinds 2005.

Bekijk hieronder het verhuissaldo van jouw gemeente (indeling van voor 2019)



