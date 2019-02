Cruiseschip Spectrum of the Seas ligt in de zon te blinken bij Meyer Werf

De Spectrum of the Seas in aanbouw (Foto: Wikimedia)

Het cruiseschip Spectrum of The Seas heeft maandagavond de immense bouwhal van de Meyer Werf in Papenburg verlaten.

Het schip, dat door de Duitse werf gebouwd wordt voor de de rederij Royal Caribbean, is 347 meter lang en 41 meter breed en biedt plaats aan bijna 4200 passagiers. Het schip is aan de pier gelegd om aan de buitenkant allerlei werkzaamheden te verrichten.

Een ander cruiseschip in aanbouw, de Norwegian Encore, is intussen naar een ander bouwdok gemanoeuvreerd. Half maart wordt de Spectrum of The Seas naar de Eemshaven gevaren.

