Jongerentop: 'Wat is er tof in het bevingsgebied en wat kan er nog toffer?'

Tijdens die top gaan de jongeren met elkaar in gesprek over de problemen in de regio, maar vooral ook over de toekomst. 'Wij willen het vooral over hoop en perspectief gaan hebben. Wat is er tof in het gebied en wat kan er nog toffer? Nu, maar ook over tien of over twintig jaar', zegt 'aanjager' Marian van Voorn.

Duizend deelnemers

Het is de bedoeling dat uiteindelijk zo'n duizend jongeren van 12 tot 17 jaar aan de top gaan meedoen. Die vindt plaats op het terrein van voetbalclub DVC in Appingedam, niet geheel toevallig naast de wisselwoningen van de wijk Opwierde-Zuid.

Voor de voorbereidingen is de DVC-kantine deze dag ook het toneel. 'Vandaag kunnen jongeren zich oriënteren wat er straks allemaal te doen is en kunnen ze zich aanmelden om de top te organiseren', vertelt Van Voorn.

Beslissen over programma

'Daarvoor vormen we met deze veertig jongeren werkgroepjes, die de dag gaan organiseren en verder invullen. Ze beslissen bijvoorbeeld wat voor eten er op 7 juni is, maar ook de inhoud en aankleding van de top wordt door deze jongeren bepaald.'

De komende tijd wordt duidelijk hoe het programma er precies gaat uitzien.

Trots en vriendschap

Wat moet de top opleveren? Van Voorn heeft wel een idee daarover: 'Ik zou het heel mooi vinden als jongeren weer wat trotser op de regio zijn. Het zou ook mooi zijn als ze er vriendschap aan overhouden: dat ze contact krijgen met jongeren die ze anders misschien niet zo snel zouden kennen. En daarnaast willen we uiteindelijk graag wat ideeën uit de top halen waarmee we vervolgens aan de slag kunnen.'

Circa veertig jongeren buigen zich over de invulling van zowel de menukaart als het programma van de jongerentop in Appingedam (Foto: Sven Jach)

