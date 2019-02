Reserves FC Groningen minimaal langs reserves Vitesse

Bij Groningen stonden Mo El Hankouri, Tom van de Looi, Paul Gladon, Ko Itakura en Ajdin Hrustic in de basis.



Itakura raakt de paal

Op een zonnig Sportpark Corpus Den Hoorn begon Groningen goed en de beste kansen waren ook voor de thuisploeg. Gladon brak na een half uurtje de ban door een vrije trap van Hrustic keurig achter de doelman van Vitesse te koppen. Itakura was daarna nog dicht bij een doelpunt, maar zijn schot spatte uiteen op de paal.



El Hankouri op dreef

Na rust bleef Groningen de betere ploeg en kreeg het meerdere kansen via Hrustic, Gladon en El Hankouri. Vooral El Hankouri kwam een aantal keer op via de linkerkant en zijn tegenstander had de handen vol aan de buitenspeler. Gescoord werd er niet meer en zo werd Gladon dus matchwinner.