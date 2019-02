Zit er asbest in stofwolken bij brandruïne in Winschoter winkelstraat?

Loopt het winkelend publiek gevaar voor de stof die vrijkomt bij de opruimwerkzaamheden van de restanten van de grote brand in Winschoten? Dat vraagt de VCP in Oldambt zich af.

Begin januari werd de voormalige winkel van Jan Emo Smid in de Langestraat verwoest door brand. Twee naastgelegen panden raakten zwaar beschadigd.

Stof dwarrelt door straten

Bij de brand kwam asbest vrij. Dat werd na de brand opgeruimd. Momenteel wordt de rest van de ruïnes gesloopt. Daarbij komt stof vrij dat door de straat dwarrelt.

VCP-raadslid Jan Kenter maakt zich zorgen. 'De mensen die bezig zijn met de werkzaamheden dragen beschermende kleding met stofmaskers. Winkelende mensen en kinderen lopen er gewoon langs. Dat is toch wel een beetje vreemd', vindt Kenter.

Geen paniek zaaien

Kenter heeft het college van B&W om opheldering gevraagd. 'Ik wil geen paniek zaaien, maar ik wil toch wel weten of het veilig is. Ik hoop dat de gemeente inspectie gaat doen om te kijken of er geen schadelijke stoffen vrijkomen'.

Tot nu toe heeft de VCP nog niets gehoord van de gemeente Oldambt.

