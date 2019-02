Frank den Hollander en Jan Veldman maken 'geschifte' komedie voor jarige universiteit

Het beeld Mercurius op de Korenbeurs in Stad heeft in het stuk een opmerkelijke rol (Foto: Remko de Waal/ANP)

Het stuk gaat deze zomer in première. De makers zijn nog op zoek naar acteurs.

Riepe-verkopers, zwervers en andere mysterieuze types

'De voorstelling wordt een soort nachtelijke tocht door Groningen', vertelt Frank den Hollander. 'Een hoogleraar komt erachter dat hij zijn presentatie de volgende dag in het Engels moet doen.'

Hij raakt in paniek en dat is het begin van een nacht vol komische verwikkelingen waarbij de hoogleraar onder meer op een studentenfeest terechtkomt en ontmoetingen heeft met allerlei stadse figuren. 'Riepe-verkopers, zwervers en andere mysterieuze types', aldus Den Hollander.

Drie Gezusters, Korenbeurs en studentencontainers

De voorstelling wordt gemaakt in de stijl van het succesvolle theaterfeuilleton Uut de Hoogte, dat Den Hollander en Veldman eerder schreven.

'Het publiek zit tijdens de voorstelling op draaikrukjes in het midden van de zaal. Rondom staan de decors en af en toe moet het publiek een slag draaien voor de volgende scène.'

In het decor zien we onder meer de Drie Gezusters, de Korenbeurs en studentencontainers. 'We gaan ook heel veel fietsen in het decor zetten', licht Den Hollander toe. 'Van die fietsen met die blauwe banden.'

Staf, kroon en blote piemel

Een opmerkelijke rol is weggelegd voor het beeld van Mercurius op de Korenbeurs.

'Hij kijkt al zo'n 150 jaar over de Vismarkt uit en we hebben bedacht dat hij aan het begin van het stuk naar beneden komt om zich tussen de studenten te mengen. De studenten blijken hem niet raar te vinden met zijn staf, kroon en blote piemel, maar ondertussen heeft hij veel invloed op de loop der dingen', zegt Den Hollander.

Shakespeare en Sneuwitje

De regie van Totally Shifted is in handen van Jack Nieborg.

Hij is vooral bekend van het Shakespearetheater in Diever en deed onlangs nog de voorstelling Sneuwitje en een stuk of zeven dwergen met Bert Visscher.

Audities op 13 maart

Totally Shifted wordt tussen 5 en 15 juni drie keer per dag opgevoerd in het Grand Theatre in Groningen. De audities zijn woensdag 13 maart.

'We hebben veel mensen nodig. Acteurs, maar ook figuranten', zegt Den Hollander. 'Met een beetje ervaring bij de plaatselijke toneelclub of op school kom je een heel eind. Regisseur Jack Nieborg weet mensen altijd te enthousiasmeren en beter te maken.'

Aanmelden voor de audities kan op deze website.

