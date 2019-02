Schennispleger in zwembad Bonte Wever moet zich laten behandelen

Een 62-jarige Eenrumer die in het golfslagbad van de Bonte Wever in Assen aan zijn geslachtsdeel zat, moet zich verplicht laten behandelen.

Dat oordeelde de politierechter in Leeuwarden dinsdag.

Als de man behandeling weigert, gaat hij vier weken de gevangenis in. Hij moet zich in elk geval bij de reclassering melden.

Masturberen in stroomversnelling

De man heeft op 25 oktober vorig jaar in de stroomversnelling van het golfslagbad van de Bonte Wever niet alleen zijn geslacht uit zijn broek gehaald, getuigen hebben ook gezien dat hij aan het masturberen was. Ook liep hij met zijn geslachtsdeel tegen meisjes aan. Een vader sloeg alarm toen zijn twaalfjarige zoontje zei dat er een man in het zwembad zat met zijn piemel uit de broek.

Herkend door personeel

De vader volgde de verdachte, die zijn pas versnelde en een zwembroek in een prullenbak gooide. Hij werd bij de uitgang aangehouden door het personeel van de Bonte Wever.

Werknemers herkenden de man: in de voorjaarsvakantie van 2018 was er in het zwembad iemand betrokken bij een vergelijkbaar incident.

Verdachte ontkent

De verdachte ontkent betrokkenheid bij beide incidenten. De man heeft in 2011 voor soortgelijke incidenten wel een boete gekregen. Omdat hij ontkent, vindt de rechter naast een behandeling een voorwaardelijke gevangenisstraf op zijn plaats: 'Het gaat mij erom dat u een probleem heeft en dat u daar iets aan doet.'