Brand in Hoogezand onder controle; vijf gewonden (update)

De brandweer heeft de brand in het winkel- en appartementencomplex aan de Erasmusweg in Hoogezand onder controle.

De brand brak tegen 18.00 uur uit in een oosterse winkel, maar ook uit drie andere winkelpanden - waaronder een pizzeria - kwam rook. Zeven woningen boven de winkels zijn ontruimd, evenals de winkelpanden zelf.

Naar ziekenhuis

Vijf mensen hebben rook ingeademd, onder wie drie medewerkers van de oosterse winkel.

Zij zijn behandeld door ambulancepersoneel en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Veel rook

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die trok door het hele complex. Volgens de brandweer woedde het vuur boven een plafond in de oosterse winkel. De brand bleef beperkt tot de winkel.

De brandweer inventariseert op dit moment of de omliggende panden en woningen ook rook- en waterschade hebben opgelopen, en of er sprake is van koolmonoxide.

Geen asbest

De brandweer heeft geen indicatie dat er bij de brand asbest is vrijgekomen. 'In de omgeving van het winkel- en appartementencomplex is in elk geval geen asbest aangetroffen', zegt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper.

De brand trok veel bekijks van belangstellenden.

Update: het bericht is geactualiseerd met de laatste informatie vanuit de brandweer.