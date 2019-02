Fietsers duiken massaal onder gesloten spoorbomen Paterswoldseweg

Een overwegstoring aan de Paterswoldseweg in Groningen zorgde er dinsdagavond voor dat fietsers in groten getale onder de spoorbomen doken.

Als gevolg van de storing bleven de spoorbomen naar beneden en klonken er alarmbellen. Tientallen fietsers trokken zich daar niets van aan en duwden de bomen omhoog, om hun weg te kunnen vervolgen. De overgang aan de Paterswoldseweg geldt als een belangrijke noord-zuidverbinding in de stad Groningen.

Vrouw met baby

Volgens een voorbijgangster was er eerder op de dag ook al iets loos met de spoorbomen, en duurde de storing toen veel langer.

'Rond een uur of drie, vier stond hier een rij tot aan de supermarkt. Op een gegeven moment staken er ook mensen over, onder wie een vrouw met een baby voorop. Toen er een trein aan kwam, gilde ze: wat moet ik nu doen, wat moet ik nu doen? Mensen hebben haar er toen uiteindelijk overheen geholpen', vertelt ze aan verslaggever Eva Hulscher.

In veilige stand

ProRail-woordvoerder Jaap Eikelboom bevestigt dat er dinsdagavond kort na half negen een overwegstoring was. 'In dat geval gaat het systeem in de veilige stand en blijven de spoorbomen dicht. Het is dan gewoon verboden om over te steken. Dat betekent niets anders dan omrijden. Oversteken is levensgevaarlijk!'

Volgens Eikelboom heeft de verkeersleiding van ProRail de treinmachinisten meteen gewaarschuwd. 'Zij gaan dan op zicht, oftewel langzaam rijden om gevaarlijke situaties te voorkomen. Uit ervaring weten we dat mensen spoorbomen soms negeren.'

In de regel worden bij overwegstoringen ook de hulpdiensten en de gemeente ingeseind. 'Maar de politie maakt zelf een afweging of zij er naartoe gaat of niet.'

Na uur verholpen

De storing van dinsdagavond was na een klein uur verholpen. 'Het systeem is getest door monteurs en alles doet het weer', zegt de ProRail-woordvoerder. Over een storing dinsdagmiddag is de spoorbeheerder niets bekend.

Twee weken geleden deed zich een vergelijkbare situatie voor bij de spoorwegovergang aan de Peizerweg in Stad: daar slalomden automobilisten tussen de dichte spoorbomen door.

Lees ook:

- Automobilisten slalommen door dichte spoorbomen: 'Levensgevaarlijk'