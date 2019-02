Midden-Groningen maakt werk van aanpak anti-windmolenactivisten

Burgemeester Hoogendoorn: 'Vroeg of laat ontdekken we wie achter de protesten zit' (Foto: Tristan Braakman/RTV Noord)

Het voorkomen van meer acties van anti-windmolenactivisten is dit jaar een van de speerpunten in het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Midden-Groningen.

Directe aanleiding zijn recente acties tegen de bouw van Windpark N33 bij Meeden.

Dat park staat ter discussie bij de Raad van State, maar anonieme actievoerders namen het heft in eigen hand door asbest op de bouwlocatie te dumpen. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn van Midden-Groningen vreest dat er nog meer acties volgen.

'Het is twee maal op rij gebeurd en recent ook nog in Delfzijl. We hebben dus weinig reden om aan te nemen dat ze met hun acties zullen stoppen.'

'Daders zijn ondergronds gegaan'

Dezelfde actievoerders hebben waarschijnlijk al veel meer incidenten en dreigementen op hun geweten. Zo werden er de afgelopen jaren onder meer metalen voorwerpen in akkers gedumpt en vlaggetjes met het nazi-symbool geplaatst. Het Openbaar Ministerie startte een onderzoek, maar wist de dader(s) nog niet te pakken te krijgen. Hoogendoorn legt uit hoe dat komt.

'Ze zijn ondergronds gegaan, zou je kunnen zeggen. Dan is het best wel lastig om daar een vinger achter te krijgen. Maar daar kunnen we ons natuurlijk niet bij neerleggen. We gaan ervan uit dat we vroeg of laat wel zullen ontdekken wie erachter zitten.'

Besmette landbouwgronden

De anti-windmolenactivisten claimden sinds kort dat meerdere landbouwpercelen in Groningen en Drenthe met asbest vervuild zijn. Rond oogsttijd maken ze bekend welke akkers dat zijn. Volgens de burgemeester een dreigement om niet al te lichtzinnig over te denken.

'De vorige claims kwamen allemaal uit, dus we moeten er rekening mee houden dat het geen loze woorden zijn. Dat de actie dus al uitgevoerd is of nog wordt. Op welke locaties weten we echter niet. Daardoor kun je er moeilijk op anticiperen.'

Hoogendoorn laat wel weten dat de gemeente bij een dergelijk incident een draaiboek klaar heeft liggen.

Gevaren van cybercrime

Naast de problematiek rond de komst van het windmolenpark heeft de gemeente nog vijf speerpunten opgesteld. Ten opzichte van vorig jaar is de aanpak van cybercrime een nieuw hoofddoel.

'Waar woninginbraken juist afnemen, zie je meer misdaden via de digitale weg. Daar moeten we echt mee aan de slag. Met het opsporen ervan, maar ook door er mensen bewust van te maken. Ik denk dat er nog heel veel onbekendheid mee is. Daardoor lopen mensen onnodig gevaar. En dat zijn soms vrij stevige drama's die zich voordoen als ze aan de beurt zijn.'

Jeugdgroepen en drugscriminelen

Naast de genoemde onderwerpen maakt de gemeente ook een prioriteit van geweld, een veilige woon- en leefomgeving, problematische jeugd en jeugdgroepen, en ondermijnende en georganiseerde (drugs)criminaliteit.

