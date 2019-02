De Nedersaksenlijn: 'Die trein, die moet er gewoon komen'

Of de lijn er ooit komt, is nog maar de vraag. En het duurt waarschijnlijk nog wel tien, vijftien of twintig jaar voordat er eventueel een trein rijdt tussen Stadskanaal en Emmen. Maar dromen mag. En dat gebeurt in Zuidoost-Groningen dan ook volop.

De gemeente Westerwolde en ondernemers uit Ter Apel dromen niet alleen over de spoorlijn zelf, maar gaan nog een stapje verder: ze willen een station in hun dorp.

Lange reistijd

'Met de bus ben je bijna twee uur bezig om in de stad Groningen te komen', weet Harry Stuulen, voorzitter van Ondernemersvereniging Mercurius uit het dorp.

Hij gaat dan wel uit van één van de slechtste reisscenario's die je op een doordeweekse dag tegenkomt, maar toegegeven: met anderhalf uur reistijd moet je als busreiziger zeker rekening houden.

En dat moet volgens Stuulen anders. 'Met een treinverbinding breng je dat terug naar zo'n drie kwartier. Dat helpt in de bereikbaarheid. Zowel voor studenten die naar de stad moeten, als voor mensen die hier willen werken. De leefbaarheid wordt verhoogd.'

Station Ter Apel geen uitgemaakte zaak

Dat erkent ook gedeputeerde Fleur Gräper (D66), die zich voorstander toont van de lijn. Al moet ze ook eerlijk zijn tegen de Ter Apelers. Een 'station Ter Apel' is voor haar nog geen uitgemaakte zaak.

'We weten dat het voor de ontwikkeling van dit gebied heel erg van belang is, maar ook dat het een stuk duurder is (dan een spoorlijn die Ter Apel overslaat, red). We moeten de verschillende belangen en alternatieven tegen elkaar afwegen.'

Veendam-Stadskanaal

Bovendien heeft Gräper de komende weken wel wat anders aan haar hoofd. Essentieel voor de Nedersaksenlijn is het vervullen van haar grote wens om het licht voor de spoorlijn van Veendam naar Stadskanaal op groen te zetten.

En, het zal tot haar spijt zijn: dat licht staat voorlopig nog even op rood. 'Zoals de Engelsen zeggen: the devil is in the details. Dat geldt ook hiervoor. De laatste vinkjes moeten nog worden gezet en ze staan er nog niet.'

Gräper sluit voor het eerst ook expliciet uit dat de behandeling van een besluit over de lijn nog aan de orde komt in de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen van 20 maart. 'Maar ik heb nog drie weken voor een collegebesluit en ik heb goede hoop dat dat gaat lukken.'

Bypass

En dus mag Gräper voorzichtig meedromen over een nieuwe verlenging van het spoor, richting Emmen. Een spoor dat meer is dan een regionaal lijntje. 'Het kan de druk op het spoor tussen Meppel en Zwolle verminderen, het kan werken als een soort bypass', zegt de Overijsselse gedeputeerde Bert Boerman (ChristenUnie).

Het spoor tussen Zwolle en Meppel is het enige dat naar Noord-Nederland leidt en zorgt bijvoorbeeld bij aanrijdingen geregeld voor grote problemen voor treinreizend Groningen, Drenthe en Friesland.

Een spoor dat vanuit Zwolle via Emmen naar Groningen leidt, kan voor treinreizigers in geval van nood een uitkomst zijn, omdat er dan een omweg is.

Maar die omweg is behalve ver weg ook nog eens niet bepaald gratis. Volgens een onderzoek van de provincie Drenthe zou een Nedersaksenlijn via Ter Apel namelijk zomaar 500 tot 600 miljoen euro kosten. 'We gaan er wel over in gesprek', zegt gedeputeerde Henk Brink (VVD), 'maar we blijven nuchtere Drenten. Het geld moet er immers wel zijn.'

'Die trein, die moet er gewoon komen'

Toch wil geen enkele bestuurder zich in deze verkiezingstijd helemaal tégen de Nedersaksenlijn en een station in Ter Apel uitspreken. Gedeputeerde Brink van Drenthe: 'Aan het eind van de rit willen we hetzelfde: iedereen wil deze stip op de horizon.'

Eén van zo'n 250 aanwezigen in Ter Apel is het met Brink eens, al toont hij zich wel wat concreter. 'Die trein, die moet er gewoon komen.'

Lees ook:

- Ondernemers Ter Apel houden bijeenkomst over 'Nedersaksenlijn'

- Oppositie baalt van schrappen 'spoorspaarpot' Westerwolde

- 'Die trein moet langs Ter Apel rijden'