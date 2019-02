Emoties op het vliegveld: Geuko vertrekt 'eindelijk' naar Amerika

Het is een spannende dag voor de familie Van Lang uit Winschoten. Rond 13:00 uur stappen Gert Jan en zijn zoontje Geuko (6) in het vliegtuig richting de Verenigde Staten. Daar wacht een behandeling om het jongetje weer zelfstandig te laten ademen.

Een virus tast Geuko's ruggenmerg sinds drie jaar zodanig aan, dat hij deels verlamd is. Allerlei inzamelingsacties volgden, zodat een behandeling in het Amerikaanse Baltimore kan worden bekostigd en vliegtickets konden worden bekostigd.

Hyper

'Er gaat veel in m'n hoofd om', zegt vader Gert Jan in de vertrekhal op Schiphol. 'Pas als Geuko na de vliegreis lekker in z'n hotelbed ligt, ben ik rustig', zegt hij.

Tegen de vliegreis zelf ziet hij niet op. Voor Geuko hoopt hij hetzelfde. 'Daarom vliegt er ook een verpleegkundige mee. En dat geeft rust. Tijdens het opstijgen en landen moet Geuko rechtop zitten, tijdens de reis zal hij vooral proberen te liggen.'

Geuko was helemaal hyper toen hij vanochtend wakker werd, alsof hij aan een infuus met energiedrank heeft gelegen Gert Jan van Lang - Vader Geuko

Volgens zijn vader en moeder was Geuko helemaal hyper toen hij vanochtend wakker werd. 'Alsof hij aan een infuus met energiedrank heeft gelegen', zegt Gert Jan lachend.

'Ik denk dat hij niet weet wat hem te wachten staat. We hebben tweeënhalf jaar gevochten om zover te komen, maar we hebben nog een lange weg te gaan.'

Hoop

Als alles loopt zoals verwacht, verblijven Gert Jan en Geuko twee maanden in de VS. Geuko's moeder Gerda en zijn broertje Gijs blijven thuis in Winschoten. De behandeling biedt nieuwe hoop voor Geuko, maar een garantie dat de behandeling aanslaat is er niet.

'Hij krijgt binnen drie weken een pacer, dat kun je vergelijken met een pacemaker. Een pacemaker is bedoeld om je hartritme in de gaten te houden, maar deze pacer stimuleert Geuko's middenrif, want zelfstandig ademen kan hij nog steeds niet. Via de pacer wordt gehoopt dat zijn lichaam dit zelf weer oppakt', weet RTV Noord-verslaggever Marco Grimmon.

Scan

Na die drie weken volgt, afhankelijk van de omstandigheden een zenuwtransplantatie. 'Er wordt een scan van zijn lichaam gemaakt om te kijken wat er nog gered kan worden van alle zenuwen die niet meer werken', legt Grimmon uit.

'De hoop is daarbij vooral gevestigd dat hij uiteindelijk beide armen weer kan gebruiken. Momenteel werkt zijn linkerarm een beetje en zijn rechterarm helemaal niet. Zelfstandig lopen zou al helemaal fantastisch zijn, net als zelfstandig ademen.'

Vrienden en familie nemen afscheid van Geuko op Schiphol (Foto: Eva Hulsscher/RTV Noord)



Afscheid

Ondertussen neemt de drukte in de vertrekhal toe. Naast Geuko's ouders zijn ook familieleden, vrienden, buurtbewoners en de juf van Geuko en Gijs naar Schiphol gekomen om Gert Jan en Geuko uit te zwaaien. Moeder Gerda heeft moeite om haar tranen te bedwingen nu het moment van afscheid dichter bij komt.

We zijn aan dit moment toe Gerda van Lang - Moeder Geuko

'Het gaat nu wel echt gebeuren, erg spannend. En ik zie aan Geuko dat hij het allemaal ook heel spannend vindt. Ik heb het liefste - en dat klinkt heel gek - dat ze zo snel mogelijk de lucht in gaan. Maar we zijn aan dit moment toe', zegt ze geëmotioneerd.

