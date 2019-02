Lopend Vuur: Ik ben tevreden met mijn woning

Een nieuw record. Iemand die een bestaande woning koopt, betaalt in ons land gemiddeld 302.157 euro. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat de hoogste prijs ooit.

Kopers betaalden in januari voor een koophuis gemiddeld bijna negen procent meer dan in januari vorig jaar.

Muurvast

De huizenmarkt zat jarenlang muurvast. Daar is sinds een paar jaar een einde aan gekomen. Sterker nog: de markt lijkt wel op hol geslagen. Bedragen ver boven de vraagprijs lijken al heel normaal te worden.

Kortom: een nieuw huis kopen was al niet eenvoudig, maar lijkt nog moeilijker te worden. Ben jij van plan om te verhuizen? Of heb je ook al problemen ervaren?

