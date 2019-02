FNV slaat alarm over onveilige azc's: 'Onze veiligheid is dagelijks in gevaar' (update)

Ook in Ter Apel hebben azc-medewerkers last van bedreigende situaties. (Foto: Archief Harry Cock)

Medewerkers van asielzoekerscentra hebben geregeld te kampen met agressieve situaties. Vakbond FNV kreeg in de afgelopen twee weken ruim zestig meldingen over onveilige situaties en is daar flink van geschrokken.

De meldingen kwamen binnen uit allerlei verschillende asielzoekerscentra, waaronder het azc in Ter Apel. De meldingen gaan onder meer over situaties met verbale en fysieke agressie, het gebruik van pistolen of messen, doodsbedreigingen, seksuele intimidatie en drugsoverlast.

Meldpunt

FNV ontving in de afgelopen maanden al meerdere signalen dat medewerkers van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) te maken hebben met onveilige werksituaties. Daarop opende de vakbond medio februari een meldpunt. Met bovenstaande meldingen tot gevolg.

Dagelijks in gevaar

'Onze veiligheid is dagelijks in gevaar', zegt een medewerker van het COA in Ter Apel. 'In de zogenaamde aso-azc's zit slechts een klein deel van overlastgevende asielzoekers, maar bij ons is de groep vele malen groter.'

Volgens haar zijn er asielzoekers die op het terrein bendes vormen en in drugs handelen. 'Deze groep heeft geen enkele vorm van respect voor ons als COA-medewerkers. Een beveiligingsbeambte is al neergestoken', zegt ze.

Bezuinigingen

De bezuinigingen op beveiliging en vakkundig personeel maken de situatie alleen maar nijpender, vindt de COA-medewerkster in Ter Apel. 'Wij hebben wel ideeën over hoe zaken veiliger kunnen, maar het COA houdt het vooralsnog alleen bij luisteren.'

Oplossingen zoeken

Bestuursvoorzitter Milo Schoenmaker van het COA onderschrijft het probleem. 'De relatief kleine groep die er nu voor zorgt dat mijn mensen en de andere asielzoekers zich onveilig voelen, hoort niet in de opvang thuis. Daarvoor zijn inzet, expertise en bevoegdheden nodig die meer passen bij politie, OM en overheden', zegt hij.

Schoenmaker legt uit dat met bovengenoemde partijen en de staatssecretaris al enige tijd naar oplossingen en maatregelen worden gezocht die verder gaan dan nu het geval is. 'Die maatregelen mogen niet te lang op zich laten wachten. Maar dat wijzen de signalen van medewerkers die mij bereiken wel uit.'

Eerst regionale cijfers bestuderen

Op de situatie in het aanmeld- en vertrekcentrum in Ter Apel en bij het azc in Delfzijl wil het COA nog niets ingaan.

Daarvoor moeten eerst de cijfers van het FNV bestudeerd worden, aldus woordvoerder Jan Willem Anholts.

