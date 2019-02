In exact een jaar van ijzige kou naar terrasjesweer

Het kan vriezen en het kan dooien. Nu zit je lekker 'met zonder jas' in de zon. Maar de kans is groot dat je exact een jaar geleden op de schaats stond, terwijl de sneeuwvlokken je om de oren vlogen.

IJsmeting

We maken even een sprongetje terug in de tijd, naar 27 februari 2018 om precies te zijn. In Noordlaren wordt in alle vroegte gesproeid om de baan klaar te maken voor een marathon op natuurijs.

Om half negen wordt de ijsdikte op verschillende punten op de ijsbaan gemeten. De zonkant van de baan gooit roet in het eten, de eerste marathon op natuurijs wordt die dag in Haaksbergen verreden.

Op 1 maart houdt Noordlaren alsnog een unieke marathon, de eerste die in maart wordt gehouden.

'Op de meeste plekken een ijsdag'

Terug naar 27 februari 2018. Het weerbericht van Harma Boer in Noord Vandaag liegt er niet om. Winterse plaatjes komen voorbij. Sneeuw, kruiend ijs op de Dollard en 'op de meeste plekken een ijsdag'. 'Vannacht wordt het -8 of -9 graden', aldus Harma.

De gemeente Groningen stelt een vaarverbod voor de Groninger diepenring in. Niet om het ijs te laten groeien, maar om te voorkomen dat kruiend ijs schade veroorzaakt aan kades, bruggen en woonboten.

Scheuvelpret

In de gehele provincie wordt geschaatst op natuurijs, zoals in onderstaand filmpje in Thesinge en Kielwindeweer. Ook op het Paterswoldsemeer was het topdrukte tijdens de laatste februaridagen van 2018.



Harma voorspelde een jaar geleden nog meer kou. 'De temperatuur komt niet hoger dan -4 of -5 graden, maar voor het gevoel is het veel kouder', zegt ze over de laatste dag van februari 2018.

En over de eerste dag van maart: 'De wind trekt nog meer aan en de gevoelstemperatuur ligt tussen de -15 en -20 graden.'

Dit jaar is het enige ijs het ijsblokje in je drankje op het terras. De records voor de warmste 27 februari ooit sneuvelden in onze provincie al rond het middaguur.

Het is landelijk de achtste warmste winter sinds het begin van de metingen 1901, zo meldt Weeronline. Wat betreft zonuren wordt een zevende plek behaald. Wel is het iets natter dan normaal.

Daarmee past de winter van 2018-2019 in een trend. Er staan vijf jaren uit deze eeuw en drie jaren uit de jaren '90 in de top 10 van warmste winters. Andersom staat uit de afgelopen veertig jaar alleen de winter van 1995-1996 in de koudste top 10.

Warmterecords

De hoogste februaritemperatuur ooit dateert van 26 februari 2019, maar de kans is aanwezig dat de records woensdag alweer sneuvelen. 'Flinke zonnige perioden en het wordt 15 tot 17 graden', voorspelt Harma.

Het februarirecord in Lauwersoog sneuvelde woensdag aan het begin van de middag. Toen werd het oude record van 15,6 graden van een dag eerder overtroffen. Om 15.30 uur ging ook het record in Nieuw Beerta, dat op 17.8 graden stond, eraan.

Het record in Eelde, vaak gezien als graadmeter voor de stad, staat nog op 18,9 graden, gemeten op 26 februari 2019.