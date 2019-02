'De hooikoorts wordt niet erger, maar ga er wel mee naar de dokter'

Volgens apotheker An de Vries uit Hoogezand wordt het dit jaar niet erger, maar is het vooral vroeger dan andere jaren. Normaal gesproken ligt 'de hoos van de pollen van de bomen en struiken' in april, maar dit jaar al in februari.

Hoogtepunt

Februari is in normale jaren al vroeg als het begin van de hooikoortstijd, maar is nu al het hoogtepunt van de hooikoortstijd.

Apotheker de Vries adviseert mensen langs de dokter te gaan als medicijnen niet helpen. 'Er zijn medicijnen zoals oogdruppels en tabletten verkrijgbaar zonder tussenkomst van de arts, maar als dat niet helpt moet je langs de arts gaan.'

Niet doorklungelen

'Blijf vooral niet doorklungelen. Hooikoorts is een ontsteking en zorgt voor zwellingen en snot, wat resulteert in slecht slapen. Hooikoorts kan veel invloed hebben op je kwaliteit van leven.'

Lees ook:

- 'Mag ik het een neusklysma noemen?'