Marcel Groninger gaat aan de slag bij Jong Oranje

Marcel Groninger is de nieuwe assistent-trainer van Jong Oranje. De 48-jarige Stadjer, die vorig jaar nog assistent-trainer bij FC Groningen was, is bij Jong Oranje opvolger van Hendrie Krüzen.