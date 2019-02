FrieslandCampina en Natuurmonumenten willen meer natuur bij de boer

Een vogelnest wordt beschermd in een weiland (Foto: ANP Photo)

Beide organisaties willen dat het aandeel natuuroppervlak op het boerenbedrijf 'significant' zal toenemen. Het uitgangspunt is dat deelnemende melkveehouders streven naar twintig procent natuur op hun boerenbedrijf.

Bloemen en kruiden

Dat kan bijvoorbeeld door meer rekening te houden met weidevogels en kwetsbare planten en dieren. Ook kan het gras minder vaak worden gemaaid, zodat er meer ruimte komt voor bloemen en kruiden die goed zijn voor vlinders, weidevogels en insecten.

Het voer van de koeien moet zoveel mogelijk van eigen land komen. Samen met boswachters kunnen melkveehouders werken aan streekeigen landschapselementen, zoals bomenhagen, houtwallen en bosschages.

PlanetProof

Op dit moment werkt al een deel van de bij FrieslandCampina werkzame boeren volgens het zogeheten PlanetProof keurmerk, waardoor ze duurzamer produceren. Volgens het zuivelconcern zal dat op korte termijn tien procent van de aangesloten boeren zijn, en is het de wens om dat aandeel te verdubbelen.

Boeren die op deze manier produceren, krijgen een hogere prijs voor hun melk. Die hogere prijs wordt doorberekend aan de consument.

Gevoelig

Beide organisaties hopen dat de consument gevoelig is voor de intentie om duurzamer te produceren.

'Met de eenvoudige keuze van een pak melk of yoghurt, een toegankelijk dagelijks product, kan de consument invloed uitoefenen op de versterking van ons typische Nederlandse landschap; bloem- en kruidenrijk. Zo maken we gezamenlijk Nederland een stukje mooier', schrijft het zuivelconcern in een persbericht.

Wedloop

'Het is gewoon een kwestie van marketing', zegt voorzitter Harm Wiegersma van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV).

'De consument proeft het verschil niet tussen melk van koeien van boeren die wel en niet meedoen. Het gaat er om een stukje beleving te verkopen. Als de consument het wil hebben, vind ik het prima.'

'Maar ik denk dat er veel boeren zijn die niet aan de eisen kunnen voldoen', gaat hij verder. 'Ik ben wel beducht voor een wedloop, waarop we elkaar op duurzaamheid gaan beconcurreren. Daar is niemand mee gediend.'

