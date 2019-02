Groningse IS-aanhanger opgepakt vanwege voorbereiden terroristisch misdrijf

Bij zijn aanhouding in het Overijsselse De Lutte, anderhalve week geleden, bleek de man in het bezit te zijn van een geladen vuurwapen. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM). 'wij durven nog niet te zeggen of de man alleen opereerde of met anderen samenwerkte', vertelt een woordvoerder van het OM.

ISIS

Het strafrechtelijk onderzoek naar de man begon op 15 februari met informatie van de AIVD. Volgens de inlichtingendienst zou de Groninger niet alleen over een vuurwapen beschikken, maar is hij ook aanhanger van de terroristische organisatie IS.

Bij doorzoekingen in zowel De Lutte als op zijn vaste woonadres in Groningen, is beslag gelegd op onder meer mobiele telefoons en een laptop. 'Wij zoeken op dit moment nog antwoord op de vraag wat de man precies in De Lutte deed', vertelt de woordvoerder.

In Groningen trof de politie in de meterkast van zijn woning een kinderrugzak aan, met daarin een geladen pistool en een doos met losse munitie. Ook is beslag gelegd op documenten waarin de gewapende strijd tegen de ongelovigen wordt verheerlijkt.

In de cel

Na zijn aanhouding is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris bij de rechtbank in Rotterdam. Daarna werd hij voor twee weken in de cel gezet.

De raadkamer van de rechtbank heeft zijn voorlopige hechtenis dinsdag verlengd met negentig dagen. 'De verdachte beroept zich op zijn zwijgrecht, en dat mag. Hij mag in de tussentijd alleen contact met zijn advocaat onderhouden.'

