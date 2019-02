Kabelbaan Ter Apel gaat medio maart weer open

De kabelbaan over het Ruiten Aa-kanaal bij Ter Apel wordt in de week van 18 maart weer in gebruik genomen. De baan werd vorig jaar juni geopend, maar moest in augustus alweer noodgedwongen sluiten in verband met vernielingen.

Het was al de bedoeling van de gemeente om de baan voor het wandelseizoen weer te openen.

Lekker weer

Dat het lekkere weer dat seizoen misschien een beetje naar voren trekt, zorgt er niet voor dat de kabelbaan dan ook eerder opengaat. 'We hebben altijd aangegeven dat de baan op 1 april ongeveer weer open zou moeten', zegt wethouder Bart Huizing (PvdA).

Camera's

Om een nieuwe vernieling te voorkomen heeft de gemeente nu camera's bij de kabelbaan geplaatst. 'Daarvoor hebben we een elektriciteitsvoorziening aangevraagd, en dat kost tijd. Bovendien wordt de gondel robuuster gemaakt', zegt Huizing. De maatregelen kosten tussen de 10.000 en 15.000 euro.

Hufterproof?

Wethouder Huizing hoopt dat de baan over drie weken hufterproof is. 'Wij denken dat we hem met de aanpassingen zo hufterproof mogelijk hebben gemaakt, maar het cameratoezicht is ook wel heel belangrijk.'

En wie denkt 's nachts zijn slag te kunnen slaan bij de kabelbaan, komt volgens de wethouder bedrogen uit. 'Of er verlichting komt of dat er infraroodsensoren komen weet ik niet, maar het cameratoezicht werkt in ieder geval 's nachts ook.'

De kabelbaan werd vorig jaar in gebruik genomen. Steven Radersma maakte daar de volgende reportage over.



