Gemeente mag bomen bij Der Aa-kerk voorlopig niet kappen

De kap van vijf bomen bij de Der-Aa kerk in Stad gaat voorlopig niet door. De verleende kapvergunning is geschorst.

De voorzieningenrechter twijfelt of het college bij het verlenen van de vergunning 'de waarde van de bomen op de juiste wijze is meegewogen'. Daarmee vinden de bezwaren van Stichting Bomenridders gehoor.

'Nogmaals onderbouwen'

De gemeente noemt het 'heel jammer' dat de kap in elk geval op korte termijn niet doorgaat.

'We waren ervan overtuigd dat we een goede onderbouwing hadden. Dat zullen we nu bij de definitieve zitting nogmaals moeten doen', zegt woordvoerder Hans Coenraads.

Vertraging

De kap was gepland voorafgaand aan het broedseizoen dat over enkele weken begint. Mocht de rechter de vergunning alsnog goedkeuren, dan moet de gemeente wachten tot na het broedseizoen tot het kan kappen. 'Dat levert dan enkele maanden tot misschien wel een half jaar vertraging op', aldus Coenraads.

De gemeente wil de bomen kappen vanwege de herinrichting van en deel van de binnenstad.

