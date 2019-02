Spannende tijd voor Schier na containerramp: het broedseizoen nadert

'Het aankomende broedseizoen is spannend', vertelt boswachter Jan Willem Zwart van Natuurmonumenten op Schiermonnikoog. Dan zal blijken wat de gevolgen van de containerramp zijn voor de vogels. Samen met de gemeente wordt de situatie goed in de gaten gehouden.

De gemeenteraad is dinsdagavond geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de ramp met de MSC Zoë.

'We zijn er nog niet'

Dagelijks worden er nog controles op het strand uitgevoerd. Er ligt namelijk nog wel troep. 'Dagelijks worden er aanhangers vol met troep van het strand afgehaald', vertelt Zwart. Verspreid op en rondom de Waddeneilanden is er inmiddels 1.100.000 kg aan puin en rommel afgevoerd.

Dode zeekoeten

Er wordt momenteel nog onderzoek gedaan naar de dode zeekoeten die langs de kust gevonden zijn. De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld maar boswachter Zwart kan al wel vertellen dat er geen plastic bolletjes in de beesten zijn gevonden en dat een virus ook uitgesloten lijkt.

'Het gaat eerder over de honger van de beesten. Dus voedseltekort', vertelt Zwart. Halverwege maart moet de exacte doodsoorzaak van de beesten duidelijk zijn.

Problemen met opzuigen plastic korrels

Verder is er geen nog geen goede oplossing voor de plastic korrels die verspreid liggen over het eiland. 'We zijn er nog niet helemaal over uit hoe we dat gaan doen. De verzekeringsmaatschappij is vorige week nog op het eiland geweest om een kleine proef te doen met bladblazers. Ze zijn tot de conclusie gekomen dat er nog heel veel ligt op de vloedlijn', vertelt Zwart. Volgens hem is de samenwerking met de verzekeringsmaatschappij goed.

'De verzekeringsmaatschappij heeft aangegeven nauw betrokken te willen blijven bij het proces. Uren en kosten van de opruimwerkzaamheden kunnen gedeclareerd worden', vertelt Zwart.

Opruimen met hulp van landbouw apparatuur

'Het idee is dat er nu een klepelfrees komt die het materiaal langs de vloedlijn gaat opzuigen en filteren. Dan komt het in een soort trommel en dat wordt het organische gedeelte van het plastic gescheiden', vertelt Zwart.

'We zeggen het steeds. Het strand lijkt opgeruimd, maar is niet schoon', vertelt burgemeester Ineke van Gent. Volgens haar is Rijkswaterstaat ook bezig met de kleine plastic bolletjes. Die zijn in overleg met ecologen om te kijken wat er moet gebeuren.

Tijdens NL Doet op 15 en 16 maart komt er weer een grote groep vrijwilligers naar het eiland om troep op te ruimen.

