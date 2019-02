Terreurverdachte zat wekenlang op campingboerderij: 'Een hele correcte vent'

Robert Olde Rikkert, eigenaar van campingboerderij De Bergboer in het Overijsselse De Lutte, staat perplex. De Groningse 48-jarige terreurverdachte was wekenlang bij hem te gast en werd anderhalve week geleden daar opgepakt.

'We zijn Tukkers hè, heel erg nuchter, maar dit is toch wel bijzonder', zegt hij tegen RTV Oost.

Op de grens met Duitsland

Het tumult moet groot zijn geweest, die vrijdagavond op de rustiek gelegen vakantieboerderij in het buitengebied van De Lutte. Het complex ligt ver van de bewoonde wereld, pal op de grens met Duitsland.

De stilte werd wreed verstoord toen het speciale interventieteam er een inval deed.

Robert en echtgenote José waren er die avond zelf niet en bleven al die tijd in het ongewisse waarom hun logé eigenlijk in de boeien was geslagen. 'Zojuist hoorde ik op Radio Oost waar hij exact van wordt verdacht. Tjonge, daar keek ik toch wel van op.'

Geen greintje argwaan

Want de Olde Rikkerts hadden nooit een greintje argwaan. 'Hij werkte voor een kippenslachterij en de boeking werd via dat bedrijf verzorgd. Alles is ook keurig betaald. Ik neem aan dat hij overdag gewoon in die slachterij aan het werk was, maar eerlijk gezegd krijg ik dat allemaal niet mee. Ik heb ook een hoveniersbedrijf en ben overdag elders aan het werk..'

De campingeigenaar heeft zijn gast maar kort gesproken. 'Mijn vrouw heeft hem wel vaker ontmoet, maar ik slechts één keer. Een hele aardige, correcte vent. Je kon aan zijn accent wel horen dat hij hier van oorsprong niet vandaan komt, maar hij praatte keurig Nederlands.'

'Hij heeft wel verteld waar hij vandaan komt. Ik dacht Turkije of Syrië, die hoek, maar exact weet ik het niet eens meer. Hij had ook een baardje, maar goed dat hebben die gasten allemaal. Nee, we hebben er nooit vreemde gasten gezien. Hij was eigenlijk voortdurend in zijn eentje.'



Strengere controle?

De opgepakte gast verbleef intussen al zo'n vijf weken in de vakantieboerderij aan de Bentheimerstraat. Of hij zijn gasten voortaan strenger gaat controleren?

Volgens Olde Rikkert heeft dat weinig zin: 'Bovendien was alles via dat bedrijf heel keurig geregeld. Dan verwacht je zoiets als dit toch niet…?'

