Raad Groningen wil in april duidelijkheid over mediation Pythagorascomplex

De binnenplaats van het complex in de Oranjebuurt is volgebouwd met meerdere woningen, en die bouwwerken zijn de bewoners van het complex een doorn in het oog.

Illegale huizen

De woningen op de binnenplaats van het Pythagorascomplex staan er al enige tijd. Ze staan er illegaal. De Raad van State oordeelde namelijk dat de woningen niet voldoen aan het bestemmingsplan. Er mag wel gebouwd worden op die binnenplaats, maar de woningen die er nu staan voldoen dus niet aan de eisen.

De Groninger gemeenteraad liet eerder al weten dat er snel een oplossing moet komen. Buurtbewoners zijn niet blij met de woningen, maar komen niet tot een passende oplossing met de bouwer van de huizen.

Mediator aangesteld

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) heeft inmiddels een mediator aangesteld. Die zal binnenkort aan de slag gaan.

Stad en Ommeland had in de wandelgangen gehoord dat de woningen in het complex minder waard zijn geworden. 'We hebben meerdere signalen gekregen dat de woningwaarde is gedaald', aldus Mariska Sloot. De partij ziet graag dat de gemeente een inventarisatie gaat maken van de waarde van de woningen. Die inventarisatie zou moeten aantonen of er sprake is van waardedaling.

De wethouder wil niet aan die vraag tegemoet komen. 'Het proces van mediation is niet gepaard bij deze stap, maar bij rust. Geef de mediator de kans om zijn werk te doen.'

