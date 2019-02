De 'stationslaper' van Sappemeer drijft de instanties tot wanhoop

De man die al wekenlang bivakkeert op station Sappemeer-Oost, is daar nu officieel niet meer welkom. Hij heeft een omgevingsverbod gekregen, maar of hij zich daaraan houdt?

De betrokken instanties zitten met de kwestie hun maag, zo blijkt. Dinsdag hebben de gemeente, de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en stationseigenaar NS opnieuw de koppen bij elkaar gestoken.

Uit dat overleg is bovengenoemd omgevingsverbod als oplossing gekomen. Deze maatregel is te vergelijken met een stadionverbod dat een voetbalclub of de KNVB kan opleggen.

Afspraken over handhaving

'Dit omgevingsverbod is de bevoegdheid van de NS en geldt voor twee weken. Maar het is aan de gemeente en de politie om afspraken te maken over de handhaving van dat verbod', zegt OM-woordvoerder Melanie Kompier.

'Dat klopt', zegt Joost Koedam, woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen. 'De politie en de NS zijn daarover in overleg.' En zo lijkt iedereen naar elkaar te wijzen.

'Te weinig om vast te houden'

Ook het strafrecht is in dit soort zaken niet zaligmakend, zegt Kompier. 'De man moet in juni voor de rechter verschijnen. Hij wordt officieel beschuldigd van erfvredebreuk en het verblijven op een station zonder geldig toegangsbewijs. Maar het is te weinig om hem tot die tijd vast te houden. Dus als hij niet zelf weggaat, zit hij dus gewoon op het station.'

Kortom, niemand lijkt te weten hoe de man kan worden gedwongen zijn biezen te pakken en ergens anders onderdak te vinden. De Wet biedt daarvoor onvoldoende mogelijkheden.

Buurt is het zat

De 'stationslaper' zorgt niet alleen voor ergernis bij de instanties. Ook buurtbewoners zijn het zat, blijkt uit onderstaande foto's:

