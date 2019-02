Misbruikslachtoffer: 'Na wat mij is overkomen, wil ik anderen helpen'

Er moet meer hulp komen voor misbruikslachtoffers die aangifte doen, vindt Miranda Hoekstra uit Marum. Ze werd zelf jarenlang door haar opa misbruikt. Nu hoopt ze met haar stichting 'No need to hide' anderen te helpen.

'Als kind ben ik van mijn zevende tot mijn veertiende seksueel misbruikt door mijn opa', vertelt ze aan tafel bij Noord Vandaag. 'Dat heb ik jarenlang stil gehouden, tot ik het op mijn 17de vertelde aan de familie.'

Ze deed aangifte en het kwam tot een rechtszaak. 'Mijn familie stond meteen achter me: 'We doen wat jij wilt'. Ik deed aangifte omdat ik eindelijk voor mezelf wilde opkomen.'

Veroordeeld, maar nu weer vrij

Haar opa werd ook veroordeeld, maar is inmiddels weer vrij. Hij woont ook in Marum. 'Je kunt er weinig aan doen, hij heeft zijn straf uitgezeten. Maar wij zijn er als familie nog niet klaar voor om hem weer te zien.'

Waarom een stichting?

'Na wat mij is overkomen, wil ik anderen helpen en me heel graag inzetten voor deze doelgroep', zegt ze over de stichting die ze heeft opgericht. Er wordt onder meer gewerkt met zogenaamde ervaringsbuddies.

'Die helpen slachtoffers in hun juridische proces maar ook aan de juiste hulpverleners en waar je voor alles terecht kunt. Het duurt allemaal heel lang nadat je aangifte hebt gedaan en het is heel ingewikkeld. Terwijl je er alleen voor staat, dat is niet goed.'

De stichting is nog op zoek naar meer buddies.