Meer Groningse bedrijven aan de slag gegaan met energiebesparing

Ruim honderd middelgrote en grote Groninger bedrijven zijn vorig jaar actief aan de slag gegaan met energiebesparingsmaatregelen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2017, meldt de gemeente Groningen.

Energieadviseurs van de gemeente Groningen schreven ruim vijfhonderd bedrijven aan om een energiebesparingsplan te maken. Meer dan de helft heeft dat ook gedaan.

Wettelijk verplicht

Het maken van zo'n plan is wettelijk verplicht voor bedrijven die per jaar meer dan 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Vóór 1 juli moeten die bedrijven melden welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen.

Dit jaar benadert de gemeente nog eens negenhonderd bedrijven om een bijdrage te leveren aan de energietransitie.

CO2-neutraal

De gemeente Groningen wil in 2035 CO2-neutraal zijn. In het nieuwe coalitieakkoord vraagt de gemeente hiervoor ook een stevige bijdrage van het bedrijfsleven.

