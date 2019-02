Binnen in het Forum is het erg licht (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Nog een maand of negen en dan is het eindelijk zover: de opening van het Groninger Forum in de binnenstad van Groningen. 'We koersen af op een opening in het najaar', zegt directeur Dirk Nijdam. 'En dat najaar is waarschijnlijk november.'

Maar voor het zover is, moet er nog wel een hele hoop werk verzet worden, weet ook Jos Rona, directeur van bouwbedrijf BAM.

'Het casco van het gebouw staat en de gevel is op een haar na voltooid. Hetzelfde geldt voor de parkeergarage en de fietskelder. Het is nu een kwestie van de plafonds aanbrengen. De wanden zijn voor negentig procent klaar en dan kan alles ingericht worden.'

Fantastisch uitzicht

'Van buiten lijkt het een redelijk gesloten burcht, maar als je binnenkomt, word je overvallen door het licht en het uitzicht', vertelt directeur Dirk Nijdam van het Groninger Forum. 'Ik ben natuurlijk bevooroordeeld. Maar spreek me eens tegen zou ik zeggen, het is toch een fantastisch uitzicht als je hier zo staat.'

Het uitzicht over de stad is inderdaad magnifiek. Helemaal vanaf het dakterras op 44 meter hoogte.

Voor een mooi uitzicht over de stad hoef je straks de Martinitoren niet meer te beklimmen (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Flink prijskaartje

Maar aan dit schitterende uitzicht hangt wel een prijskaartje. 'Voor het totale project is 260 miljoen uitgetrokken. Eenderde van dat bedrag is voor de bouw van het Groninger Forum', aldus projectleider Elzo Dijkhuis namens de gemeente Groningen.

'Voor de inrichting wordt dertien miljoen euro uitgetrokken. De rest van het budget is bijvoorbeeld voor de ontwikkeling van het gebied rondom het Forum, de aankoop van panden en de inrichting van de openbare ruimte.'

Oplevering later dan bedoeling

Het Groninger Forum wordt uiteindelijk later opgeleverd dan de bedoeling was. Politiek gesteggel over de financiering, en strengere eisen op het gebied van aardbevingsbestendig bouwen zijn de belangrijkste redenen.

En hoewel het einde in zicht is, zien de bouwers de komende maanden nog voldoende uitdagingen. 'Met name op logistiek gebied en qua personeel', aldus Rona. 'Op dit moment werken er 120 mensen in het gebouw. We werken van zeven tot zeven om op schema te blijven. Het voorhanden hebben van voldoende vaklieden, daar zit vooral de uitdaging.'

Nog veel steigers in het Forum (Foto: Remy van Mannekes/RTV Noord)

Wat is er te doen?

'Wat bezoekers hier straks allemaal kunnen doen? Dat is heel veel', blikt directeur Nijdam alvast vooruit.

'Je kunt hier straks je boeken komen halen, de oude bibliotheekfunctie blijft dus behouden. Maar denk ook aan lezingen, debatten, internationale exposities en het kijken van films. We hebben heel luxe bioscoopzalen met dertig stoelen tot een openluchtbioscoop op het dak van het Forum. Een breed scala aan activiteiten dus.'

Op het dak komt een openluchtbioscoop (Foto: Remy van Mannekes)